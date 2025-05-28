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Bolu’da 3.9 büyüklüğünde deprem

28.05.2025 - 01:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bolu’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Bolu’da gece saatlerinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 01.13’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8.15 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, şehir merkezinde ve çevre ilçelerde hissedildi. Deprem birkaç saniye boyunca etkili oldu. Gece uykuda yakalanan vatandaşlar, sarsıntının ardından kısa süreli panik yaşadı.

Deprem anlarında yaşadıklarını anlatan Bahadır İnce, "5-6 saniye sürdü. Biraz salladı, biter bitmez dışarıya attık kendimizi. Daha önce burada bir deprem daha yaşadım, o kadar değildi bu" dedi.

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Bolu’da 3.9 büyüklüğünde deprem

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