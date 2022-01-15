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Bolu’da 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza! İstanbul yönü kapandı

Bolu’da, kar yağışıyla kayganlaşan TEM yolunda, 12 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı.

15.01.2022 - 17:19 | | Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)
Bolu’da 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza! İstanbul yönü kapandı

Kaza, saat 16.30 sıralarında, TEM yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 12 araç çarpıştı. Zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişiye, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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