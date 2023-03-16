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Bolu depremi Marmara depremini tetikler mi? AFAD'dan açıklama

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Bolu'da meydana gelen 4,8'lik deprem, kuzey Anadolu fay zonuna bağlı, küçük ve kısa bir kol üzerinde meydana geldi. Bu tür çok kısa uzanıma sahip faylar üzerindeki depremlerin Marmara'daki fayları tetiklemesi söz konusu değildir" dedi.

16.03.2023 - 16:25 |
Bolu depremi Marmara depremini tetikler mi? AFAD'dan açıklama

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

10 Mart'ta Kayseri Hacılar'da 4,7 büyüklüğündeki bir depremden sonra bugün de Bolu'nun kuzeybatısında 4,8 hemen onun ardından da sınırlarımız dışında ancak Van'da da hissedilen 5,3 büyüklüğünde merkezüssü İran olan bir başka deprem oldu.

Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem! İstanbul, Ankara ve Düzce'de de hissedildi
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Bugün Bolu'nun kuzeybatısında meydana gelen 4,8'lik deprem, kuzey Anadolu fay zonuna bağlı, küçük ve kısa bir kol üzerinde meydana geldi. Bu tür çok kısa uzanıma sahip faylar üzerindeki depremlerin Marmara'daki fayları tetiklemesi söz konusu değildir. Tamamen farklı fay sistemlerinden bahsediyoruz.

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