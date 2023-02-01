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Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: İstanbul yolu kapandı

Kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı Tüneli'nde, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı.

01.02.2023 - 13:40 | | Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)
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TEM yolu Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, otobüs, TIR ve kar küreme aracı çarpıştı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu Dağında zincirleme kaza: İstanbul yolu kapandı

Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, yolda uzun araçları kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, sürücüleri TEM yolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi.

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