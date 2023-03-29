GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
ABONE OL

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması sonucu ulaşımda aksama yaşanmadı.

29.03.2023 - 10:15 | | Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Meteorolojik uyarıların ardından, Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde kar yağışı etkili oldu. Yollarda kar örtüsü oluşmaması için Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, bölgede etkili olan kar yağışıyla yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santime yükseldi. Güzergah üzerinde yer yer sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

GÜNCEL HABERLER

Sosyal yardım ödemeleri ile ilgili Bakan Yanık'tan açıklama

Sosyal yardım ödemeleri ile ilgili Bakan Yanık'tan açıklama

Uzayda oruç tutmanın zorlukları! Müslüman astronot 24 saat boyunca 16 gün batımına şahit oluyor...

Uzayda oruç tutmanın zorlukları! Müslüman astronot 24 saat boyunca 16 gün batımına şahit oluyor...

Türkiye internet hızıyla dünyada 107. sırada

Türkiye internet hızıyla dünyada 107. sırada