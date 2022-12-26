GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
ABONE OL

Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Bolu Dağı’nda etkili olan yağmur ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

26.12.2022 - 10:20 |
Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Emekli ve memura büyük zam geliyor! En düşük emekli ve memur maaşları tek tek hesaplandı, İşte zamlı aylıklar...
İlgili Haber
Emekli ve memura büyük zam geliyor! En düşük emekli ve memur maaşları tek tek hesaplandı, İşte zamlı aylıklar...

GÜNCEL HABERLER

İspanya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 6 ölü

İspanya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 6 ölü

Kar fırtınası ABD ve Kanada'da kabusa dönüştü: Ölü sayısı 50'ye yükseldi

Kar fırtınası ABD ve Kanada'da kabusa dönüştü: Ölü sayısı 50'ye yükseldi

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türkiye'nin sıralamadaki yeri tepki çekti

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türkiye'nin sıralamadaki yeri tepki çekti