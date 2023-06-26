GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bolu Dağı Tüneli geçişinde akıcı yoğunluk
ABONE OL

Bolu Dağı Tüneli geçişinde akıcı yoğunluk

Kurban Bayramı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda, cuma akşamı başlayan trafik yoğunluğu sürüyor. Yolun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

26.06.2023 - 10:56 | | Murat KÜÇÜK- Mutlu YUCA/ BOLU, (DHA)
Bolu Dağı Tüneli geçişinde akıcı yoğunluk

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilcilerin Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde oluşturduğu yoğunluk devam ediyor. Geçen cuma akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu akıcı olarak sürerken, Bolu Dağı Tüneli mevkisinin Ankara yönünde ulaşım yavaş ilerliyor.

Polis ekipleri, yol güzergahlarında denetimlerini artırdı. Otoyolun İstanbul yönünde ulaşım rahatlıkla sağlanırken, Ankara yönündeki yoğunluğun DA akşam saatlerine doğru azalması bekleniyor.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Ersoy'dan Kurban Bayramı mesajı

Bakan Ersoy'dan Kurban Bayramı mesajı

Adana’da sinekler çoğalınca cibinliğe talep arttı

Adana’da sinekler çoğalınca cibinliğe talep arttı

İstanbul Havalimanı’nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı

İstanbul Havalimanı’nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı