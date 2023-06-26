Bolu Dağı Tüneli geçişinde akıcı yoğunluk

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilcilerin Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde oluşturduğu yoğunluk devam ediyor. Geçen cuma akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu akıcı olarak sürerken, Bolu Dağı Tüneli mevkisinin Ankara yönünde ulaşım yavaş ilerliyor.

Polis ekipleri, yol güzergahlarında denetimlerini artırdı. Otoyolun İstanbul yönünde ulaşım rahatlıkla sağlanırken, Ankara yönündeki yoğunluğun DA akşam saatlerine doğru azalması bekleniyor.