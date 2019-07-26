Boğaziçili kalpazan

İstanbul’daki tarihi operasyonun arkasından Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Sabri Ali Savaşman çıktı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Savaşman’ın çetenin bilişim uzmanı olduğu, bilgisayarda hazırladığı paraların basım makinelerine aktarımını yaptığı belirlendi. Çetenin sahte paraları, dolar hakkında bilgi içeren Rusça bir kitaptan aldıkları bilgiler ışığında yaptıkları öğrenildi. Çetenin daha önce ele geçen sahte paraların aksine seri numaraları orijinalindeki gibi farklı yaptığı da tespit edildi. Çeteyi 6 ay önce bir araya getiren ve organize ettiği belirlenen A.A. ve paraların çizimini yapan grafiker Muhammet Üstün’ün arandıkları belirtildi. 6 kişi tutuklandı.