GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBodrum'da korkutan yangın! 30'a yakın konteyner zarar gördü
HaberlerGündem Haberleri Bodrum'da korkutan yangın! 30'a yakın konteyner zarar gördü

Bodrum'da korkutan yangın! 30'a yakın konteyner zarar gördü

07.06.2025 - 12:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)

Bodrum'da korkutan yangın! 30'a yakın konteyner zarar gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, bitişiktekilere sıçradı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 30'a yakın konteyner zarar gördü.

İslamhaneleri Mahallesi'ndeki bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişiktekilere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 30'a yakın konteyner zarar gördü. İlk belirlemelere göre yangının, elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

Bodrumda korkutan yangın 30a yakın konteyner zarar gördü

İşçilerin bayram tatili nedeniyle işçilerin memleketlerine gittiği, bu nedenle konteynerlerin boş olduğu öğrenildi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Bursa'da 700 yıllık bayram geleneği! Arefe gününden başlıyor, çocuklar kapı kapı dolaşıp 'Adak' topluyor
#Gündem

Bursa'da 700 yıllık bayram geleneği! Arefe gününden başlıyor, çocuklar kapı kapı dolaşıp 'Adak' topluyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı
#Gündem

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı

Bodrum'da korkutan yangın! 30'a yakın konteyner zarar gördü
#Gündem

Bodrum'da korkutan yangın! 30'a yakın konteyner zarar gördü