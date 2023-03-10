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Bodrum'da feribot seferine 'fırtına' engeli

Muğla'nın Bodrum-Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferi, fırtına nedeniyle iptal edildi.

10.03.2023 - 13:04 | | Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)
Bodrum'da feribot seferine 'fırtına' engeli

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için 'fırtına' uyarısı yaptı. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada, "11.03.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan; Bodrum- Datça 10.00 feribot seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiş olup, 12.03.2023 tarihinde Bodrum - Datça 10.00 feribot seferi gerçekleştirilecektir" denildi.

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