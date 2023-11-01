BM Sıfır Atık Danışma Kurulu İstanbul'da toplandı, Emine Erdoğan: Yol haritamızı belirledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk resmi toplantısını yaptıklarını belirterek, "Bugün başkanlık ettiğim ilk resmi toplantımızda, sıfır atık konusunda üstün bir çaba ortaya koyan değerli kurul üyelerimizle yol haritamızı belirledik" dedi.

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulumuzun ilk resmi toplantısını bugün İstanbul’da gerçekleştirdik.

Eylül ayında New York’ta, öncesinde de çevrimiçi tanışma toplantımızda beklentilerimiz, öneri ve görüşlerimiz hakkında fikir alışverişinde bulunmuştuk.

Bugün başkanlık ettiğim ilk resmi toplantımızda, sıfır atık konusunda üstün bir çaba ortaya koyan değerli kurul üyelerimizle yol haritamızı belirledik.

Küresel Sıfır Atık Hareketi’nin nihai ideali olan; dünyanın her bir köşesine atıksız yaşam taahhüdü çağrımız ulaşana değin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

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Bu hedefle bir kez daha Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanımızı imzalayarak, çözüm için harekete geçme kararlılığını belirten Kurul Üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Toplantımızın ülkemiz ve dünya adına hayırlara vesile olmasını diliyorum."