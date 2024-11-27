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Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Bitlis'te Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

27.11.2024 - 07:11 | | DHA
Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.50'de merkez üssü Bitlis olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bitliste 4.3 büyüklüğünde deprem AFAD duyurdu

Yerin 8.71 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Yapılan ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

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