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Birleşik Krallık ile Stratejik Diyalog görüşmeleri Ankara’da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Birleşik Krallık Stratejik Diyalog görüşmelerinin ilkinin, 10 Şubat 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

09.02.2022 - 23:38 | | DHA
Birleşik Krallık ile Stratejik Diyalog görüşmeleri Ankara’da yapılacak

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye-Birleşik Krallık Stratejik Diyalog görüşmelerinin ilki, Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sir Philip Barton başkanlıklarında, 10 Şubat 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Görüşmelerde, Birleşik Krallık ile ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla ele alınacak, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır” denildi.

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