Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti. Halife bin Zayid El Nahyan, 73 yaşındaydı. Devlet İşleri Bakanlığı, açıklama yaparak ölümü doğruladı ve BAE halkına, Arap ve İslam ulusu ile dünyaya başsağlığı diledi. Ayrıca bayrakların yarıya indirileceği ve 40 günlük yas ilan edildiği açıklandı. Federal ve yerel düzeydeki bakanlıklar ve devlet dairelerinin yanı sıra özel sektördeki çalışmalar da derhal geçerli olmak üzere üç gün süreyle askıya alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, 2019 yılında 4'üncü kez Devlet Başkanı seçilmişti. 2014 yılında geçirdiği felcin ardından acilen ameliyata alınan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, sağlık sorunları nedeniyle kameraların karşısına nadiren çıkıyordu.

Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, 3 Kasım 2004'ten bu yana BAE'nin Devlet Başkanı olarak görev yapıyordu. 1948 doğumlu Şeyh Halife, BAE'nin ikinci Cumhurbaşkanı ve Abu Dabi Emirliği'nin 16. Hükümdarıydı.