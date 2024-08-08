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Bir zanlı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

08.08.2024 - 18:24 | | KOCAELİ (AA)
Bir zanlı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 4 kişi yaralandı

Ömerağa Mahallesi Pertevpaşa Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir zanlı, yan baktığı iddiasıyla T.L'yi (17) bıçakla yaralayıp kaçtı.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada zanlının kaçış güzergahında yer alan Yürüyüş Yolu mevkiinde 3 kişinin daha bıçaklandığı ihbarı yapıldı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, saldırıları gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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