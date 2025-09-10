Bir yıllık emeği heba oldu, sosyal medyadan isyan etti!

Erzincan'ın Merkez ilçesine bağlı Uluköy’de çiftçilik yapan Salih Kara’nın su basan tarlasında onlarca dönüm alana ektiği ve hasat zamanı yaklaşan kabakları çürüdü. Sulama Birliğinin su arklarını temizlememesinden dolayı mağduriyet yaşayan çiftçilerden Salih Kara, su basan tarlasında bir yıllık emeğinin heba olduğunu kaydetti.

Duruma isyanını çektiği video ile sosyal medya hesabından paylaşan Kara’ya aynı sıkıntıyı yaşayan birçok çiftçiden de destek geldi.