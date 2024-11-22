Bingöl'de yüzleri güldüren görüntü: Polis, sokak köpeğinin karşıya geçmesi için trafiği durdurdu

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru, Bingöl-Muş kara yolunda trafik güvenliğinin sağlandığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğini fark etti.

Polis memuru, trafiği durdurarak köpeğin yolun karşısına geçmesini sağladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, görüntüleri sosyal medyada “Hayvanlara sevgi ve saygı göstermek vicdan meselesi değil, yaşama duyulan saygının bir yansımasıdır. Personelimiz trafik güvenliğini sağlarken yoldan geçmeye çalışan patili dostumuza öncelik sağlamış olup canlıların yaşam hakkının önemini vurgulamıştır” notuyla paylaştı.