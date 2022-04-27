Bin aydan daha hayırlı resimli Kadir Gecesi mesajları-sözleri 2022! Farklı, yeni, kısa ve öz, anlamlı, ayetli, değişik Whatsapp, Instagram, Facebook için Kadir Gecesi mesajları

Kadir Gecesi mesajları, Ramazan ayının 27. Gecesine denk gelen Kadir Gecesi nedeniyle yoğunluk kazandı. Günün anlam ve önemini aktaracağınız, hayır duası dileyeceğiniz Kadir Gecesi mesajları derledik. Kadir Gecesi mesajı göndermek, yakınlarına iyi dileklerde bulunmak için Kadir Gecesi mesajlarına göz atın. İşte Farklı, yeni, kısa ve öz, anlamlı, ayetli, değişik Whatsapp, Instagram, Facebook için Kadir Gecesi mesajları 2022…

BİN AYDAN DAHA HAYIRLI RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI

Ya Rabbi! Hastalara şifa, dertlilere deva, açlara aş, toklara iman ve itikat, evlerimize huzur bereket, vatanımıza refah ver. (Amin) hayırlı Kandiller.

Bu gece sema kapıları açılacak ve Allah'ın (C.C) rahmeti yağacak. Kadir Gecesi'nin kurtuluşumuza vesile olması dileğiyle…









Allah'ım sen bizleri bir Hak aşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayım. Hayırlı Kandiller.

Allahım! Bizleri kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle. Hayırlı Kandiller.

Rabbim tüm günahlarımızı affet bizleri bu gece de bağışlanan kullarından eyle. Kadir geceniz mübarek olsun.

Bugün ettiğimiz her dua, derdimize deva, hastalarımıza şifa gönüllerimize huzur geçmişlerimize rahmet, evimize bereket getirsin.

Bugün ettiğiniz bütün duаlаr göklere yükselip, tek tek kаbul olup üzerinize sаğаnаk gibi yаğsın inşаllаh. Kаdir Geceniz mübаrek olsun.

Farklı, yeni, kısa ve öz, anlamlı, ayetli, değişik Whatsapp, Instagram, Facebook için Kadir Gecesi mesajları

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin

Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Kadir geceniz mübarek olsun. Kadir Gecesi Mesajları 9 - Kadir Geceniz mübarek olsun. Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

Ey Çaresizlerin çaresi ve ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi! Hayırlı Kandiller.

Ya Rabbi! Hayatımızı Kur'an ve sünnet çizgisinde Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşat. (Amin) Kadir Gecemiz Mübarek Olsun.

Nefsimizi arındıracak, muhabbetimizi dualarla pekiştirecek, kardeşliğimizi devam ettirecek bir gece olması temennisiyle, Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Allah'ım! Gecemizi bin aydan hayırlı kıldığın gibi; ömrümüzü de bin ömürden hayırlı kıl. Bizi salihler zümresiyle haşreyle. (Amin) Kadir Geceniz Hayırlı Olsun!

Ya Rabbi! Hayatımızı Kur'an ve sünnet çizgisinde Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşat. (Amin) Kadir Gecemiz Mübarek olsun.