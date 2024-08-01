(BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2024) * BİLSEM sonuçları neden açıklanmadı, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları 2024 1 sınıf

BİLSEM mülakat sınavı sona erdi, gözler mülakat sonuçlarına çevrildi. Özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi ve bu öğrencilerin yeteneklerine uygun eğitim almalarını sağlayacak olan BİLSEM sonuçlarında tarih değişince, öğrenciler ve veliler BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları 2024 saat kaçta açıklanacak, BİLSEM sonuçları neden açıklanmadı? MEB BİLSEM sonucu sorgulama 2024 ve öğrenme…

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NEDEN AÇIKLANMADI?

Geçtiğimiz aylarda MEB tarafından paylaşılan kılavuza göre BİLSEM sonuçları 9 Ağustos 2024 Cuma günü meb.gov.tr adresinde açıklanacak.

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan BİLSEM takviminde 31 Temmuz olarak açıklanan tarih daha sonra güncellendi ve 9 Ağustos olarak belirlendi.