Bilişim sistemleriyle 1 milyon 800 bin TL’lik dolandırıcılığa 8 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanılarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 8 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin başkalarına ait kredi kartlarını kullanarak Mail Order ödeme yöntemiyle, Samsun, Ordu, Ankara ve Amasya’da iş yerlerinden alışveriş yaptıkları, aldıkları ürünleri 1 milyon 800 bin TL’ye sattıkları tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyonla 8 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli dijital materyallere el konuldu.