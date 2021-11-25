SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu Ãœyesi Prof. Dr. Alper Åžener, Covid-19 salgÄ±nÄ±nda gelinenÂ son durumu deÄŸerlendirdi. Prof. Dr. Åžener, "YÃ¼ksek vaka sayÄ±larÄ±ylaÂ Avrupa'da aslÄ±nda Almanya ve Avusturya Ã§ok dikkat Ã§ekiyor. TÃ¼rkiye'de baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda aslÄ±nda 2 aydÄ±r vaka sayÄ±larÄ±, yÃ¼ksek stabil durumda. Bir sÄ±Ã§rama da yok, istenilen dÃ¼zeye dÃ¼ÅŸme de yok. Bir durumdan buna baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, 'kÃ¶tÃ¼nÃ¼n iyisi' de diyebiliriz. GÃ¼nlÃ¼k vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesini, sÄ±fÄ±ra inmesini istiyoruz ancak gÃ¼nde 200 vatandaÅŸÄ±mÄ±z Ã¶lÃ¼yor" dedi.

Avrupa'yla TÃ¼rkiye'yi de kÄ±yaslan bilgiler paylaÅŸan Prof. Dr. Åžener, "Avrupa'yla kÄ±yaslayacak olursak bizim toplam nÃ¼fusa gÃ¶re aÅŸÄ±lama oranÄ±mÄ±z yÃ¼zde 60'larda. Almanya ve Avusturya'da da bu oran daha yÃ¼ksek olmasÄ±na raÄŸmen onlardaki vaka sayÄ±larÄ±nda ciddi bir sÄ±Ã§rama var. Bunun temel nedeni 3'Ã¼ncÃ¼ doza geÃ§ baÅŸlamÄ±ÅŸ olmalarÄ±" diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'nin 3'Ã¼ncÃ¼ doza birÃ§ok Ã¼lkeye gÃ¶re daha erken baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Prof. Dr. Åžener, "Bir diÄŸer taraftan da baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yÃ¼ksek stabil seyreden vaka oranlarÄ±nÄ±n aÅŸaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸmemesindeki sebep de aÅŸÄ±lama oranlarÄ±nÄ± yukarÄ± Ã§Ä±karamamÄ±zdan kaynaklanÄ±yor. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve bilim uzmanlarÄ±nÄ±n Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na raÄŸmen 3'Ã¼ncÃ¼ doz istenilen seviyede deÄŸil. BazÄ± insanlarda '2'nci doz aÅŸÄ±yÄ± oldum, 3'Ã¼ncÃ¼ dozu olmama gerek yok' gibi bir algÄ± var. Bunun yanÄ±nda 'AÅŸÄ±ya gerek yok' diyen bazÄ± kiÅŸiler de var. Bu hastalÄ±ÄŸÄ±n aÄŸÄ±r ve Ã¶lÃ¼mcÃ¼l seyredilmediÄŸine yÃ¶nelik fikirleri olanlar da var. Bu durumun sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± hep beraber Ã§ekiyoruz. Bu bize, gÃ¼nlÃ¼k 20- 30 bin arasÄ± vaka ile gÃ¼nlÃ¼k 200 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ ÅŸekilde yansÄ±yor" dedi.