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Bilim Kurulu toplantısı öncesi Bakan Koca'dan açıklama: Üç yıl öncekine çok yaklaştık

Bilim Kurulu toplantısı öncesi Bakan Koca, "eski normal" mesajı vererek, "'Nerde o eski Ramazanlar!' Ama en azından üç yıl öncekine çok yaklaştık." dedi.

16.04.2022 - 20:36 |
Bilim Kurulu toplantısı öncesi Bakan Koca'dan açıklama: Üç yıl öncekine çok yaklaştık

Bilim Kurulu toplantısı öncesi "eski normal" mesajı veren Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Nerde o eski Ramazanlar!' Ama en azından üç yıl öncekine çok yaklaştık." ifadelerini kullandı.

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