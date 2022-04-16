Bilim Kurulu toplantısı öncesi Bakan Koca'dan açıklama: Üç yıl öncekine çok yaklaştık
Bilim Kurulu toplantısı öncesi Bakan Koca, "eski normal" mesajı vererek, "'Nerde o eski Ramazanlar!' Ama en azından üç yıl öncekine çok yaklaştık." dedi.
16.04.2022 - 20:36 |
Bilim Kurulu toplantısı öncesi "eski normal" mesajı veren Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Nerde o eski Ramazanlar!' Ama en azından üç yıl öncekine çok yaklaştık." ifadelerini kullandı.
“Nerde o eski Ramazanlar!” Ama en azından üç yıl öncekine çok yaklaştık.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 16, 2022