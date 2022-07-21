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Bilecik'te ormanlara giriş yasaklandı

Bilecik Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, kentte 31 Ağustos'a kadar tüm ormanlara girişler ile mesire alanlarında ateş yakılmasının yasaklandığını açıkladı.

21.07.2022 - 11:41 | | DHA
Bilecik'te ormanlara giriş yasaklandı

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, hava sıcaklığının yükseleceği ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı yönünde meteorolojiden alınan bilgilere göre, tedbir amacıyla ormanlara giriş yasağı getirirken, mesire alanlarında da ateş yakılmasını yasakladı.

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Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği göz önüne alınarak orman yangını riskinin artacağı değerlendirilmiş olup Bilecik İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Bilecik ili genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar, 21.07.2022 tarihinden itibaren 31.08.2022 tarihine kadar yasaklanmıştır. Tüm piknik-mesire alanlarında (Bilecik Pelitözü Gölpark da dahil) mangal vb. ateşli piknik yapılması 21.07.2022 tarihinden 31.08.2022 tarihine kadar yasaklanmıştır. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılmasına karar verilmiştir"

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