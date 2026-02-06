GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bilecik'te halkın sağlığı ile oynayan fırına ceza

06.02.2026 - 10:41

Kaynak: İHA

Bilecik'te Ramazan ayı öncesi denetime çıkan zabıta ekipleri bir fırına cezai işlem uyguladı.

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesi kentte faaliyet gösteren fırınlara denetim gerçekleştirdi. Başta gıda ürünlerinde olmak üzere halkın bütün alanlarda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri girdikleri bir fırında adeta şok oldular.

Bilecikte halkın sağlığı ile oynayan fırına ceza

Ekipler, ekmek yapılan imalathanede yerlerin ve duvarların pisliği, tavanın akması gibi birçok olumsuzlukla karşılaştı. Halkın sağlığı ile oynayan fırına cezai işlem uygularken, eksiklerin giderilmesi için süre verildi.
Öte yandan bir işyerine de ruhsatsız çalışmaktan tutunan tutuldu.

