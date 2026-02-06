Bilecik'te halkın sağlığı ile oynayan fırına ceza

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesi kentte faaliyet gösteren fırınlara denetim gerçekleştirdi. Başta gıda ürünlerinde olmak üzere halkın bütün alanlarda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri girdikleri bir fırında adeta şok oldular.

Ekipler, ekmek yapılan imalathanede yerlerin ve duvarların pisliği, tavanın akması gibi birçok olumsuzlukla karşılaştı. Halkın sağlığı ile oynayan fırına cezai işlem uygularken, eksiklerin giderilmesi için süre verildi.

Öte yandan bir işyerine de ruhsatsız çalışmaktan tutunan tutuldu.