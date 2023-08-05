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Bilecik'te çıkan orman yangını, 3 saatte kontrol altına alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü yangında 3 hektar alan tahrip oldu.

05.08.2023 - 22:06 | | BİLECİK, (DHA)
Bilecik'te çıkan orman yangını, 3 saatte kontrol altına alındı

Bugün saat 18.00 sıralarında Osmaneli ilçesinin Düzmeşe, Avdan ve Çiftlik köyleri mevkisinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, havadan ve karadan başlattığı müdahale ile yangın 3 saatte kontrol altına alındı. Yangının 3 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (DHA)

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Bilecik'te çıkan orman yangını, 3 saatte kontrol altına alındı