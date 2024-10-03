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Bilecik'te balkonda çamaşır asarken komşusunun cesedini gördü

Bilecik'te bir kadın, çamaşır asmak için balkona çıktığında alt kattaki komşusunu yerde haraketsiz yatarken gördü. Eve gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

03.10.2024 - 15:44 | | İHA
Bilecik'te balkonda çamaşır asarken komşusunun cesedini gördü

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Nazende Kılıç'ın (87) üst kattaki komşusu, çamaşır asmak için balkona çıktığında yaşlı kadını hareketsiz şekilde yerde yatarken görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Kılıç'ın cansız bedeni, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Kılıç'ın cesedinin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

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