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Biden’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılan NATO Liderler Zirvesi sonrasında sosyal medyadan videolu mesaj paylaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

13.07.2023 - 09:36 | | DHA
Biden’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

ABD Başkanı Biden mesajında “Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz.

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Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Biden’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

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