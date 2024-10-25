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Bıçakla okulu basıp müdürü tehdit eden ortaokul öğrencisi yakalandı

Ümraniye'de okulu bıçakla basıp Müdür Yardımcısını tehdit eden öğrenci yakalandı.

25.10.2024 - 17:07 | | Mert ORDU/İSTANBUL (DHA)
Bıçakla okulu basıp müdürü tehdit eden ortaokul öğrencisi yakalandı

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenevler Mahallesi, Akşemsettin Sokak'ta bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müdür Yardımcısı S.M.U., öğrenci K.Ş.'nin okul içerisinde bir öğrenciyle yaşadığı sorundan dolayı ailesini arayarak okula çağırdı. İddiaya göre, okul bahçesinde öğrencisi ile ailenin gelmesini bekleyen Müdür Yardımcısı, K.Ş.'nin annesiyle telefonda görüşerek 'Çocuğunuzun bakıcısı değilim' dedi. Bunu duyan öğrenci, S.M.U.'ya hakaret ederek okuldan ayrıldı.

Bir süre sonra elinde bıçakla okul bahçesine dönen K.Ş., tehditler savurarak Müdür Yardımcısını aradığı sırada diğer öğretmenleri araya girerek engelledi.

İhbar üzerine polisin gelmesiyle gözaltına alınan K.Ş. savcılığa sevk edildi. 

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