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Beyoğlu'nda tarihi Suriye Pasajı'nda yangın çıktı

24.03.2025 - 14:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Beyoğlu'nda tarihi Suriye Pasajı'nda yangın çıktı

Beyoğlu'nda, tarihi Suriye Pasajı'nda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İstiklal Caddesi'nde bulunan pasajın 4. katındaki ikamette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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