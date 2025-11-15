Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü! 1 işçi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi.

Bazı işçilerin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralı olarak çıkarılan bir işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer işçileri çıkarma çalışmaları sürüyor.

1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kabataş metro şantiye alanında meydana gelen göçükten kurtarılan işçilerden birinin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Beyoğlu'nda M7 Metro çalışması sırasında -6. katta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi ilk müdahaleyle çıkarılırken, 3 işçi ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan işçilerden 1’inin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden 1’i, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer 2 işçimizin tedavileri sürmektedir" ifadelerini kullandı.