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Beyoğlu'nda ahşap binada yangın

Beyoğlu'nda bulunan ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

19.09.2024 - 09:52 | | AA
Beyoğlu'nda ahşap binada yangın

Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi Balabanbey Çıkmazı'ndaki 2 katlı metruk ahşap binada henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Kısmen çökme yaşanan binadaki yangını söndürme çalışması sürüyor.

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