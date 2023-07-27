GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde yangın
ABONE OL

Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde yangın

Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar İstanbul'un bir çok noktasında gözüküyor.

27.07.2023 - 14:31 | | Baran AKKAYA/İSTANBUL(DHA)
ABONE OL

Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar İstanbul'un bir çok noktasında gözüküyor.

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, yangına ilişkin detayları paylaştı. Tokaz'ın canlı yayında aktardıkları şu şekilde:

İtfaiye ekiplerinin mücadelesi devam ediyor. Alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Burası çok geniş bir alana yayılan nokta. 400'den fazla işletmenin bulunduğu yer. Yangının hangi fabrikadan çıktığını bilmiyoruz. Kimyasal fabrikalarında yangın durumunda müdahale daha da güçleşiyor.

Beylikdüzünde sanayi sitesinde yangın

YANGIN YAN TARAFTAKİ BİNAYA DA SIÇRADI

Özellikle etkili olan dumanlar gökyüzünü kapladı. Sanayi sitesi çevresindeki pek çok noktadan dumanlar görünüyor. Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. İnşaat halindeki 3 katlı binanın yanındaki binalara da yangının sıçradığı söz konusu.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Yerlikaya duyurdu: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İstanbul’da toplu ulaşıma zam ile ilgili flaş karar!

İstanbul’da toplu ulaşıma zam ile ilgili flaş karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Sharif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Sharif'i kabul etti