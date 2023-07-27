Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar İstanbul'un bir çok noktasında gözüküyor.

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, yangına ilişkin detayları paylaştı. Tokaz'ın canlı yayında aktardıkları şu şekilde:

İtfaiye ekiplerinin mücadelesi devam ediyor. Alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Burası çok geniş bir alana yayılan nokta. 400'den fazla işletmenin bulunduğu yer. Yangının hangi fabrikadan çıktığını bilmiyoruz. Kimyasal fabrikalarında yangın durumunda müdahale daha da güçleşiyor.

YANGIN YAN TARAFTAKİ BİNAYA DA SIÇRADI

Özellikle etkili olan dumanlar gökyüzünü kapladı. Sanayi sitesi çevresindeki pek çok noktadan dumanlar görünüyor. Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. İnşaat halindeki 3 katlı binanın yanındaki binalara da yangının sıçradığı söz konusu.