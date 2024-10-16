GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Beylikdüzü’nde bir grup genç parkta uygunsuz hareketler yapan şahsı çöp kutusuna attı

Beylikdüzü’nde bir grup genç parkta uygunsuz hareketler yapan şahsı çöp kutusuna attı

Beylikdüzü’nde bulunan bir park içerisinde uygunsuz hareketler sergileyen şahıs, parkta bulunan gençler tarafından önce uyarıldı daha sonra da çöp tenekesine atıldı.

16.10.2024 - 15:32 | | İHA
ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park içerisinde bulunan bir bankta oturan ve uygunsuz hareketler sergileyen bir kişi parkta bulunan gençler tarafından uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeyen şahıs daha sonra gençler tarafından park kenarında bulunan çöp tenekesine atıldı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Şahsın daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret anlaşmalarına ilişkin açıklama: 2 Mayıs'tan itibaren tamamen kesmiş durumdayız

    Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret anlaşmalarına ilişkin açıklama: 2 Mayıs'tan itibaren tamamen kesmiş durumdayız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi topyekün savaşa sokabilir!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi topyekün savaşa sokabilir!

    ABD mahkemesi Timur Cihantimur'un iade davasını erteledi! Acılı baba Aci: Havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım

    ABD mahkemesi Timur Cihantimur'un iade davasını erteledi! Acılı baba Aci: Havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım