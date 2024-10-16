Beylikdüzü’nde bir grup genç parkta uygunsuz hareketler yapan şahsı çöp kutusuna attı

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park içerisinde bulunan bir bankta oturan ve uygunsuz hareketler sergileyen bir kişi parkta bulunan gençler tarafından uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeyen şahıs daha sonra gençler tarafından park kenarında bulunan çöp tenekesine atıldı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şahsın daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.