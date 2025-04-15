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Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı

15.04.2025 - 08:07Güncellenme Tarihi:
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Fidan Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapılıyor.

Gözaltı ve arama kararının elde edilen yeni deliller çerçevesinde, görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu olarak bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında halen 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.

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