Beyin cerrahı profesörden sevgilisine şiddet!

Tartışma sırasında doktor sevgilisinin parmağını kıran beyin cerrahı Prof. Dr. Aşkın H. hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan 4.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanık profesör, iddiaları reddetti.

‘KASTEN YARALAMA’DAN DAVA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nce alınan raporda, Hazel Y.’nin yaralamasının basit bir tıbbi müdahaleyle giderilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi. Savcılık hazırladığı iddianamede Aşkın H. hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan 4.5 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede, şüphelinin alınan ifadesinde atılı suçlamayı kabul etmediğinin görüldüğü, müştekinin sol el 3. parmakta meydana gelen kırığın şüphelinin kasti eylemi sonucu meydana geldiğinin doktor raporuyla sabit olduğu belirtildi. İddianamede şüphelinin savunmasına itibar edilmediği de ifade edildi.

‘DÜŞEREK YARALANDI’ İDDİASI

Prof. Dr. Aşkın H. de eski sevgilisi hakkında ‘suç uydurma’, ‘iftira’, ‘evrakta sahtecilik’ iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Davanın 21 Nisan’daki ilk duruşmasında sanık Aşkın H., “Suç tarihinde, Hazel Y. düşerek yaralandığını söyledi” dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi. (Hürriyet)