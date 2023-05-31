GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Beştepe'de önemli görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor
ABONE OL

Beştepe'de önemli görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geliyor.

31.05.2023 - 18:31 | | HABER MERKEZİ
Beştepe'de önemli görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bugün, görevdeki bakanları son kez Kabine toplantısında ağırlayan Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarından MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de Külliye'de ağırladı.

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı. Erdoğan, Bahçeli görüşmesinde seçim zaferinin masaya yatırılması ve yeni döneme dair fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

    GÜNCEL HABERLER

    Beştepe'de önemli görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor

    Beştepe'de önemli görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor

    12 ilde terör örgütlerine finansman sağlayanlara operasyon: 20 gözaltı

    12 ilde terör örgütlerine finansman sağlayanlara operasyon: 20 gözaltı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi kabul edecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi kabul edecek