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Beşiktaş'ta kediye tekme atan kişi güvenlik kamerasında: Polis şüpheliyi yakaladı

Beşiktaş'ta yolda yürüyen kişinin yanına çağırdığı kediye tekme attığı anlar, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

10.01.2025 - 12:34 | | AA
Beşiktaş'ta kediye tekme atan kişi güvenlik kamerasında: Polis şüpheliyi yakaladı

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ulus Mahallesi'nde caddede yürüyen bir kişi, o sırada bir sitenin önünde gezen kediyi yanına çağırdı.

Bu kişi kendisine doğru gelen kediye tekme atarken, aldığı darbenin etkisiyle savrulan hayvan yaralandı. Saldırgan ise yoluna devam etti.

İhbar sonrası harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada saldırganın kediye tekme attığı anlar, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin olaydan sonra İETT otobüsüne bindiğini tespit eden polis ekipleri, şüphelinin Şişli Harbiye’de indigini belirledi.

Çalışmalarını burada yoğunlaştıran ekipler inşaatta çalıştığı öğrenilen işçi Salih G.‘yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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