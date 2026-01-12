Beşiktaş'ta facianın eşiğinden dönüldü! Geri manevra yaparken ortalığı birbirine kattı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
12.01.2026 - 12:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, geri manevra yaptığı sırada ortalığı birbirine kattı. Taksiye ve park halindeki araçlara çarpan otomobil, bir ağacı devirdikten sonra inşaat halindeki bir binaya çarparak durabildi. Korku dolu anların yaşandığı kazada sürücü yaralandı.

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen kaza korku dolu anlara neden oldu. Saat 13.30 sıralarında Ulus Mahallesi’nde aracını park etmeye çalışan bir sürücü, iddiaya göre fren yerine gaza basınca büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, geri manevra sırasında önce seyir halindeki bir taksiye ve ağaca, ardından park halindeki başka bir otomobile çarptı. Araç, inşaat halindeki binaya çarptıktan sonra durabildi.

Çarpmanın şiddetiyle inşaat halindeki binanın camları kırılırken, demir korkuluklarda ciddi hasar oluştu. Çevredekilerin büyük korku yaşadığı kazada, sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye yaptıkları ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

