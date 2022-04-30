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GündemBerkay Akgün kimdir? Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Akgün nereli, kaç yaşında, evli ve çocuğu var mı?
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Berkay Akgün kimdir? Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Akgün nereli, kaç yaşında, evli ve çocuğu var mı?

İçişleri Bakanlığı, “Eren Abluka-5 şehit j. uzm.çvş. İsrafil Işık” operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün’ün mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralandığını; hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu. Söz konusu gelişmenin ardından “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Akgün nereli, kaç yaşında, evli ve çocuğu var mı?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Berkay Akgün kimdir?

30.04.2022 - 14:43 |
Berkay Akgün kimdir? Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Akgün nereli, kaç yaşında, evli ve çocuğu var mı?

Eren Abluka-5 operasyonunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu. Yapılan açıklamada "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden “Eren Abluka-5 şehit j. uzm.çvş. İsrafil Işık” operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır. Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." İfadeleri kullanıldı. Peki,  Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Akgün kimdir, nereli, kaç yaşında, evli ve çocuğu var mı?

BERKAY AKGÜN KİMDİR?

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, aslen Tekirdağ Saraylı’dır. 32 yaşında olduğunu öğrendiğimiz Akgün, evli ve bir çocuk babasıydı. Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge komutanlığında görev yapıyordu.

ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ FATİH AKGÜN NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EVLİ VE ÇOCUĞU VAR MI?

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Akgün aslen Tekirdağ Saraylıdır. Aygün evli ve bir çocuk babasıydı.

 

 

 

 

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