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Belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Karaman'da belediye otobüsü ile saman yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

15.04.2023 - 14:54 | | DHA
Belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Larende Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 70 BB 519 plakalı belediye otobüsü ile 42 J 8413 plakalı kamyon, kavşakta çarptı. Kazada, belediye otobüsündeki 7 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 5'i Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 2'si ise bir özel hastaneye kaldırıldı.

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