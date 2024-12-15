Belediye çalışanlarından belediye çalışanlarından oyun havası eşliğinde mesai! Sosyal medyada gündem oldu

Aksu Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüler, belediye personelinin işe başlama anlarındaki enerjik ve mutlu hallerini gösterdi. Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Uludağ, personelleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını ve bu durumun iş verimliliğine yansıdığını belirtti.



Keyifle mesaiye başlıyorlar

Belediye çalışanlarının her sabah mesaiye enerji dolu başladığını ve işlerinde özverili bir şekilde çalıştığını kaydeden Mevlüt Uludağ, "Personelle düzenli olarak istişarelerde bulunuyoruz çalışanlar işlerinden ve çalışma şartlarından memnun" dedi. Haftanın çoğu günü, çalışanların keyifle mesaiye başladığını ifade eden Uludağ, bunun çalışan memnuniyetiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ve aralarındaki iletişimin önemini dile getirdi.