Bedirhan Şener kimdir, kaç yaşında, nereli? Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı mı?

Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında, Meneviş Sokak'ta ikamet ettikleri evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner'i tabancayla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin destek istemesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Bu sırada Bedirhan Şener’in tabancasını ateşlemesi sonucu anneannesi Çetiner, vuruldu. Bedirhan Şener polis ekiplerince gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Leyla Çetiner’in hayatını kaybettiği belirlendi.

BEDİRHAN ŞENER KİMDİR?

Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, Sivas İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu.

Akademik kariyerine, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulu’nda araştırma görevlisi olarak başlayan Şener, Gazi Üniversitesi’nde Maliye Teorisi alanında doktorasını tamamladı.

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Bedirhan Şener, Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini üstlendi. Ayrıca, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı ve Maliye Bakanlığı’nda gelirler kontrolörü olarak görev aldı.