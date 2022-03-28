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GündemBebek bezi KDV oranı 2022! Bebek bezinde KDV oranı nedir, düştü mü, yüzde kaç?
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Bebek bezi KDV oranı 2022! Bebek bezinde KDV oranı nedir, düştü mü, yüzde kaç?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada KDV oranlarındaki değişikliklere ilişkin bilgi verdi. Peki, Bebek bezinde KDV oranı düştü mü, yüzde kaç? İşte Bebek bezi KDV oranı 2022

28.03.2022 - 20:31 |
Bebek bezi KDV oranı 2022! Bebek bezinde KDV oranı nedir, düştü mü, yüzde kaç?

Bebek bezi KDV oranı 2022 için yapılan aramalar arttı. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunarak KDV müjdesi verdi. Peki, Bebek bezinde KDV oranı nedir? Bebek bezinde KDV oranı düştü mü, yüz dekaç? Bebek bezi KDV oranı 2022…

Bebek bezinde KDV oranı düştü mü, yüz de kaç?

Temel gıda maddelerine ilişkin yapılan KDV düzenlemelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz." ifadelerini kullandı.

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