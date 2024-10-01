Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyon ezdi

Olay, bugün sabah saatlerinde Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'ndeki meyve-sebze halinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 SU 0909 plakalı kamyonun şoförü Ahmet Öner, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Şirin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Şirin'in bacaklarının üzerinden kamyon geçti. Durumu farkeden Ahmet Öner aracını durdurduktan sonra Şirin'in yardımına koştu. Bacaklarında kırıklar oluşan Şirin ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öner ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.