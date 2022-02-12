Bayrampaşa Hali'nde yangın!

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nde çıktı. Halde boş alanda bulunan plastik kasalar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev alev yanan kasalar nedeniyle oluşan yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu Itfaiye ekiplerine Haber verdi. Yangın, olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.