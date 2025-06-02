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Bayram tıraşı oldular! Görücüye çıkıp yeni sahiplerini bulacaklar

02.06.2025 - 16:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bayram tıraşı oldular! Görücüye çıkıp yeni sahiplerini bulacaklar

Kırklareli'nde kurbanlıklarını alıcılarının karşısına temiz ve bakımlı çıkarmak isteyen üreticilerin kırkım mesaisi sürüyor.

Halk arasında "kırkımcı" olarak bilinen, çiftlikleri gezerek koyunların yünlerini makinelerle kesen ekipler, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık satışı yapılan çiftliklerde mesailerini sürdürüyor.

Bayram tıraşı oldular Görücüye çıkıp yeni sahiplerini bulacaklar

Kentte yaklaşık 13 yıldır kırkımcılık yapan Kadir Sarı, 5 kişilik ekibiyle besicilere hizmet veriyor.

Sarı, AA muhabirine, her sene olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi ağıllarda yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi.

Bayram tıraşı oldular Görücüye çıkıp yeni sahiplerini bulacaklar

Kurbanlıkların alıcısının karşısına bakımlı çıkması için yünlerini elektrikli makinelerle kırktıklarını ifade eden Sarı, kırkım yapılan hayvanın satışının daha hızlı olduğunu kaydetti.

Küçükbaş hayvanlara kuaför hizmeti verdiklerini belirten Sarı, "Yünlerini kesersek müşterilerin seçmesi daha kolay oluyor. Hayvanın yünleri varken üzerinde etinin ne kadar olduğunu herkes tahmin edemeyebilir ama kırkımdan sonra müşteriye sunulan hayvanlar çok daha rahat seçilebiliyor." diye konuştu.

Sarı, hayvan sağlığı ve gelişimi açısından kırkımın önemli olduğunu vurguladı.

 Bayram tıraşı oldular Görücüye çıkıp yeni sahiplerini bulacaklar

"GÜN İÇİNDE 12-14 SAAT ÇALIŞABİLİYORUZ"

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Bayram öncesi mesailerinin arttığını dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

"Bayram öncesi özellikle son iki haftada çalışma tempomuz çok yüksek, normale göre 2 kat daha fazla çalışıyoruz. Gün içinde 12-14 saat çalışabiliyoruz çünkü yetiştirmemiz gerekiyor, hayvanların hepsinin Kurban Bayramı'na kadar kırkılması gerekiyor. O yüzden çok yoğun çalışıyoruz."

Bayram tıraşı oldular Görücüye çıkıp yeni sahiplerini bulacaklar

Besici Deniz Önsel ise her yıl hayvanlarına kırkım yaptırdıklarını belirtti.

Kırkımın hayvanları rahatlattığını dile getiren Önsel, kırkım yapılan hayvanın alıcısının karşısına daha güzel çıktığını ifade etti.

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