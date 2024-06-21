Bayram tatilinde acı bilanço: 49 can kaybı! Bakan Yerlikaya'dan kritik uyarı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 6 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) 49 kişinin hayatını kaybettiğni açıkladı.
21.06.2024 - 10:11 |
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin altıncı gününde meydana gelen trafik kazaları ve denetim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Kazalarda 49 kişi hayatını kaybettiğini 7 bin 683 kişi ise yaralandığın belirten Yerlikaya; 414 bin 776 aracın denetlendiğini, 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi uygulandığını ve 39 bin 056 araca ise diğer işlemler yapıldığı bilgisini verdi.