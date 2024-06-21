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Bayram tatilinde acı bilanço: 49 can kaybı! Bakan Yerlikaya'dan kritik uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 6 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) 49 kişinin hayatını kaybettiğni açıkladı.

21.06.2024 - 10:11 |
Bayram tatilinde acı bilanço: 49 can kaybı! Bakan Yerlikaya'dan kritik uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin altıncı gününde meydana gelen trafik kazaları ve denetim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kazalarda 49 kişi hayatını kaybettiğini 7 bin 683 kişi ise yaralandığın belirten Yerlikaya; 414 bin 776 aracın denetlendiğini, 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi uygulandığını ve 39 bin 056 araca ise diğer işlemler yapıldığı bilgisini verdi.

 

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