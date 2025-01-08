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Bayraktar TB2 bir testi daha başarıyla geçti

Baykar'dan yapılan açıklamada, Bayraktar TB2'nin ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu ile uçuş testini başarıyla geçtiğini duyurdu.

08.01.2025 - 01:22 |
Bayraktar TB2 bir testi daha başarıyla geçti

Baykar sosyal medyasından duyurdu. Bayraktar TB2'nin ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu ile uçuş testini başarıyla geçtiğini duyurdu. 

İşte o paylaşım:

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