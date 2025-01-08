Bayraktar TB2 bir testi daha başarıyla geçti
Baykar'dan yapılan açıklamada, Bayraktar TB2'nin ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu ile uçuş testini başarıyla geçtiğini duyurdu.
08.01.2025 - 01:22 |
Baykar sosyal medyasından duyurdu. Bayraktar TB2'nin ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu ile uçuş testini başarıyla geçtiğini duyurdu.
İşte o paylaşım:
#BayraktarTB2 ✈️ 🚀— BAYKAR (@BaykarTech) January 7, 2025
✅ ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu ile Uçuş Testi
✅ Flight Test With ANTIDOT-2U/S Electronic Support Pod#Baykar 🤝 @Aselsan#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/iTLiVm19Gg