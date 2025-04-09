Bayraktar TB2, 2 yeni testi başarıyla geçti

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktar TB2'nin ileri manevra otonomisi ve otonom virilden kurtarma manevrası testlerine ilişkin görüntülere yer verildi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TB2'nin test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Dünyada bir ilki daha gerçekleştiren Bayraktar TB2, ileri manevra otonomisi ve otonom virilden kurtarma manevrası kabiliyetleriyle, sadece insansız sistemlerin değil, tüm hava platformlarının sınırlarını yeniden tanımlıyor. Bu başarı; mühendisliğimizin, vizyoner yaklaşımımızın ve azmimizin ürünüdür. Kendi sınıfında dünya çapında referans haline gelen milli platformlarımız, kazandıkları bu tür yetkinliklerle caydırıcılığımızı artırmakta, sahadaki esnekliğimizi ve güvenliğimizi üst düzeye taşımaktadır. Bu gurur verici gelişmede emeği geçen BAYKAR Teknoloji ailesini yürekten tebrik ediyorum" dedi