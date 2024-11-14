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Bayraktar paylaştı! AKINCI'dan tam isabet

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI SİHA'nın İHA-230 süpersonik füzesi ile hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.

14.11.2024 - 07:53 |
Bayraktar paylaştı! AKINCI'dan tam isabet

Türkiye'nin savunma sanayinde gururu olan Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı.

Duyuruda Bayraktar, AKINCI İHA'nın Roketsan yapımı havadan karaya süpersonik füze olan İHA-230 ile atış yaptığını ve 155 km ötedeki hedefi tam isabetle vurduğunu belirtti.

Bayraktar gönderiyi "İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi 155 Km Uzaktaki Hedefe Tam isabet" notu ile paylaştı.

Bayraktar paylaştı AKINCIdan tam isabet

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